Mordversuch wird neu verhandelt

Einer der spannendsten Justizkrimis der vergangenen Jahre wird am kommenden Montag am Landesgericht Wiener Neustadt neu aufgerollt. Die Fragen, die dabei geklärt werden müssen: Hat Franz Ambrosi (41) im Juni 2007 in Mödling versucht, seine Ehefrau mit dem Seil einer Kinderschaukel zu erdrosseln? Oder hat er sich nur gegen die Messerattacke seiner Frau gewehrt?

Ambrosi war Ende 2007 wegen versuchten Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. 711 Tage lang beteuerte er in der Haft seine Unschuld, bis er schließlich im Mai 2009 überraschend enthaftet wurde. Die Grazer Juristin Karin Prutsch hatte ihm den Kopf gerettet und ein brisantes Privatgutachten vorgelegt. Dieses ließ Zweifel an der Tatversion der Ehefrau aufkommen. Sie gab an, ihr Mann habe sie von hinten gepackt und ihr die Schlinge um den Hals gelegt. In Notwehr habe sie zu einem Messer gegriffen und es rückwärts ihrem Mann in den Rücken gerammt. Der Gutachter konnte diese Version widerlegen. Seiner Expertise nach verliefen die Stichkanäle in die entgegengesetzte Richtung.