Mordversuch: Freundin und Polizistin mit Waffen bedroht

Als sich diese weigerte, griff der 46-Jährige hinter seinen Rücken und zog den geladenen und gespannten Revolver aus seinem Hosenbund. Eine kurze Berührung am Abzug hätte gereicht und ein Schuss hätte sich gelöst.

Soweit kam es zum Glück nicht. Die Polizistin packte den Mann geistesgegenwärtig am Handgelenk und drückte die Waffe zur Seite. Mit Unterstützung des Kollegen wurde der Büchsenmacher überwältigt und in Handschellen gelegt. Die Beamten wurden bei dem Gerangel leicht verletzt. Ernst W. sitzt in Wiener Neustadt in U-Haft.