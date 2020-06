Mordverdächtige Witwe bleibt in Haft

Der Giftkrimi um eine Witwe, die zwei Lebensgefährten umgebracht und sich deren Vermögen angeeignet haben soll, gleicht immer mehr dem Fall Blauensteiner. Die als „Schwarze Witwe" Titulierte vergiftete in den 1990er-Jahren zwei Lebensgefährten und eine Nachbarin – und erbte. Auch bei den Ermittlungen gegen die in Kremser U-Haft sitzende Polin Bogumila W. geht es seit Donnerstag – der KURIER berichtete in einem Teil der Ausgabe – um einen dritten Todesfall. Die 51-Jährige soll drei Monate lang eine alte Frau gepflegt und nach deren Tod den wertvollen Schmuck geerbt haben.

Was die Vermögen der Verstorbenen betrifft, spielt der Sohn von Bogumila W. eine Rolle. Er kam am Freitag aus Polen und wurde zu Kontobehebungen verhört. Bewohner des Hauses, in dem der erste Lebensgefährte der polnischen Witwe – Herbert Ableidinger – gemeinsam mit dieser bis zu seinem Tod gelebt hatte, wissen über den Sohn auch einiges zu berichten: Er und ein Nachbarssohn fuhren jeweils mit einem teuren Auto vor. Was dazu passt, dass Ableidingers Mercedes seit dem Tod des 68-Jährigen verschwunden ist und auch der Wagen des zweiten Lebensgefährten unter mysteriösen Umständen den Besitzer gewechselt hat.