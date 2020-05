Fall Kührer: Angeklagter ortet Verschwörung

Michael Kollitsch hat abgenommen. Der ehemals 143-Kilo-Mann hat jetzt Probleme, dass die Hose sitzt. Im schwarzen Anzug erscheint der Ex-Wrestler mit dem Künstlernamen „Pitbull“ im Gerichtssaal in Korneuburg. „Wie geht’s?“, fragt Richter Helmut Neumar. „Den Umständen entsprechend“, sagt der 51-jährige Kollitsch.

Seit Dienstag 9 Uhr Früh muss sich der ehemalige Videotheken-Besitzer als Angeklagter im Mordprozess rund um die 16-jährige Julia Kührer verantworten. Die Fronten sind klar – sie wurden bereits breit medial verkündet. Staatsanwalt Christian Pawle ist davon überzeugt, dass Kollitsch das Mädchen im Juni 2006 in Pulkau getötet und dann in seinem Erdkeller in Dietmannsdorf versteckt hat. Kollitsch selbst beteuert seit jeher seine Unschuld. Und sein Verteidiger Farid Rifaat schürt Zweifel an der Anklage. „Wir wissen nicht, wie Julia gestorben ist.“ Und er will einen Lokalaugenschein.

Staatsanwalt Pawle holt aus: „ Julia hatte Depressionen, Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen. Sie hat Alkohol und Drogen konsumiert. Ihr Lieferant war Kollitsch, der Crystal Meth in Kleinhaugsdorf besorgt und das Gramm um 100 Euro verkauft hat.“ Die Übergaben sollen in der Videothek in Pulkau stattgefunden haben. „In Briefchen oder CD-Hüllen. In den CD-Hüllen fanden sich auch Hinweise auf Crystal Meth.“

Julia sei genau ins Beuteschema des Angeklagten gefallen. „Jung, zierlich, dunkel.“ – „Er hat ihre emotionale Lage ausgenutzt, als sie in seine Videothek kam“, sagt Pawle. Die Beziehung Julias zu ihrem ersten Freund war gerade in die Brüche gegangen. Mit der Mutter gab es Streit über einen Besuch beim Psychologen. Pawles Sicht der Dinge: Kollitsch näherte sich Julia, sie wies in ab. Daraufhin verpasste er ihr einen heftigen Schlag ins Gesicht, tötete sie. Erst im Juni 2011 wurden ihre sterblichen Überreste gefunden.