Mordalarm in Kottingbrunn: Vater soll Familie getötet haben

Ein Mann soll in Kottingbrunn (Bezirk Baden) auf seine Familie eingestochen haben. Laut Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich soll er danach selbst am Sonntagvormittag um 9 Uhr den Notruf abgegeben haben. Die Polizei nahm den 31-jährigen Familienvater vor seinem Haus in einer Reihenhaussiedlung fest, wo er auf die Einsatzkräfte wartete.

Im Haus wurden laut Polizei drei schwerverletzte Personen gefunden: Dabei handelte es sich um die 29-jährige Frau des Beschuldigten, seine zweijährige Tochter und den elf Monate alten Sohn. Die Mutter und das Mädchen erlagen ihren Verletzungen - laut Polizei vermutlich Stichverletzungen - das elfmonate alte Baby wurde ins SMZ Ost geflogen, es weist Verletzungen anderer Art auf.

Laut Polizeisprecher Schwarzenecker ist die Tatzeit sowie das Motiv und der Tathergang unklar, der Verdächtige wird derzeit von den Beamten des LKA Niederösterreich vernommen.