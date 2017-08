Mordalarm in Ebergassing

In Ebergassing im Bezirk Bruck an der Leitha ist es Freitagnachmittag zu einer Familientragödie gekommen. Ein etwa 50-jähriger Mann erlitt einen Bruststich mit einem Messer, worauf der Mann leblos zusammen sackte. Obwohl das Team des ÖAMTC-Notarzthubschraubers "Chritophorus 9" rasch zur Stelle war und lange Zeit Reanimationsversuche vornahm, starb das Opfer kurze Zeit später.

Was den Tathergang betrifft, soll ein Sohn des Mannes das Messer bei der Tragödie in Händen gehalten haben. Der junge Mann gab an, dass der Vater "in das Messer gelaufen sei". Das niederösterreichische Landeskriminalamt hat dazu die Ermittlungen aufgenommen. Noch am Abend soll die Spurensicherung der Tatortspezialisten in dem Einfamilienhaus in Ebergassing erfolgen.