Mord in Strasshof: Verdächtiger überstellt

Die bereits stark verweste Leiche der ehemaligen Apotheken-Angestellten war am 18. September in ihrer Wohnung in Strasshof entdeckt worden. Familienmitglieder hatten Alarm geschlagen, nachdem sie tagelang nichts von der Frau gehört hatten. Laut bisheriger Ermittlungen hatte der Sohn die Mutter erstochen und die Leiche in Plastiksäcke gepackt. Danach hatte er all seine Sachen aus der Wohnung geschafft, das Bankkonto leer geräumt und sich ein Flugticket in die USA gekauft. Die Tat soll bereits gut zwei Wochen vor dem Auffinden der Leiche verübt worden sein.

Zielfahnder des Bundeskriminalamtes hefteten sich in Zusammenarbeit mit dem U. S. Department of Homeland Security an seine Fersen. Stefan W. dürfte von Atlanta im Bundesstaat Georgia mit dem Bus mehr als 4000 Kilometer durch die USA bis nach Portland im Westküsten-Staat Oregon gereist sein. In der 500.000 Einwohner zählenden Stadt wurden von der Polizei schließlich Flugzettel mit einem Foto des Gesuchten verteilt. Der Vermieter eines Hostels hatte den 22-Jährigen darauf erkannt und die Polizei gerufen. Der Verdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen, die heimische Justiz beantragte die Auslieferung.