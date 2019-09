Mord an wohlhabender Pensionistin: Banker in U-Haft

Nach dem Mord an einer wohlhabenden Pensionistin in Thomasberg im Bezirk Neunkirchen ist am Donnerstag über einen renommierten Bankmanager und Vermögensberater die Untersuchungshaft verhängt worden. Weil der 61-jährige Akademiker auf der Intensivstation des Landesklinikum Wiener Neustadt liegt, hatte die Anhörung durch die Untersuchungsrichterin im Spital stattgefunden.

Der ranghohe Manager war nach der Bluttat Montagabend auf der Südautobahn beim Überqueren der Fahrbahn in einen Lkw gelaufen. Ob der Verdächtige sich das Leben nehmen wollte oder ob es sich um einen Unfall bei dem Fluchtversuch handelt, ist noch unklar.