„Monsterbohrmaschine“ im Anrollen

Wenn ein ganzes Krankenhaus mitten in einem Wohnviertel abgerissen und neu errichtet wird, kann das nicht ohne Lärm, Staub und Erschütterungen abgehen. In Mödling startet für den Neubau des 338-Betten-Hauses die heiße Phase. Noch im Februar gehen die Arbeiten mit schwerem Gerät voran.

Das sechsstöckige Verwaltungsgebäude wurde bereits abgerissen. An seiner Stelle wird bis Ende des Jahres der erste von drei neuen Pavillons errichtet. Dazu startet noch in diesem Monat die „Baugrubenumschließung“, wie in einer Anrainerversammlung angekündigt wurde. Weil sich die sieben Meter tiefe Baugrube mit Wasser füllen würde, muss das gesamte Spitalsareal mit Schlitzwänden umschlossen werden. „Es werden wie mit einer überdimensionierten Bohrmaschine Löcher in den Boden gebohrt und mit Beton gefüllt“, sagte ein Techniker. Bei der Versammlung wurde jedoch die Dimension dieser „Bohrmaschine“ nicht vermittelt: „Es wird ein zehn Meter breites Gerät eingesetzt, das von Gehsteig zu Gehsteig reicht. Verkehrszeichen müssen abmontiert, Bäume umgeschnitten werden“, sagt Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher. Zwei bis drei Wochen wird auch eine Sperre einiger Gassen notwendig sein. „Dann ist keine Zufahrt möglich. Doch das Verfahren ist für die Anrainer verhältnismäßig verträglich. Die Alternative sind Spundwände und die werden mit starken Erschütterungen in den Boden gerammt.“