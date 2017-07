Mit Sparsamkeit und ohne Luxus zu Top-Platz

"Die Bewertung freut uns, macht uns aber sicher nicht übermütig". Bürgermeisterin Liselotte Kashofer (ÖVP) aus St. Georgen am Ybbsfelde im Bezirk Amstetten fand ihre Gemeinde dieser Tage in einem österreichweiten Gemeinderanking ganz vorne. St. Georgen belegte in der Bewertung der finanziellen Lage der besten 250 Kommunen den vierten Rang und den ersten Platz unter den NÖ Top-Gemeinden.

"Jetzt werden wieder alle sagen ihr habt’s eh soviel Geld. Aber das stimmt so nicht. Wir versuchen nur die Ressourcen ordentlich zu nutzen und so sparsam, wie möglich zu haushalten", beschreibt die politische Chefin der 2879 Einwohner zählenden Gemeinde ihre Prinzipien. Hinter dem Erfolg St. Georgens, das sich bei der jährlichen Analyse des KDZ (Zentrum für Verwaltungsforschung) um 19 Plätze verbessert hat, stecken mehrere günstige Faktoren: Die Lage der Gemeinde östlich von Amstetten ist einer davon. Entlang der Bundesstraße 1 haben sich in den vergangenen Jahren zahlreiche zusätzliche kleinere und größeres Dienstleistung- und Produktionsbetriebe angesiedelt. "Da profitieren wir sicher von der Zugkraft Amstettens. Es ist uns aber auch gelungen der Wirtschaft immer wieder die erforderlichen Baugründe zur Verfügung zu stellen", sagt Kashofer. Gut 450 Arbeitsplätze, die in der Gemeinde geboten werden und Kommunalsteuern in die Gemeindekassa spülen, seien der positive Effekt dafür. Die Grundstückspolitik nennt sie als einen der Schlüssel für den Erfolg. Ankauf und Verwertung der Gründe müssen transparent und fair für die Verkäufer sein. Das gelte auch für den Wohnbau. St. Georgen ist Zuzugsgemeinde. Vor zehn Jahren wies die Kommune 184 Hauptwohnsitzer weniger aus.

Veranstaltungssaal Sparsamkeit bleibt das oberste Prinzip in der Gemeinde, die heuer mit einem Budget nahe der zehn Millionen (4,9 Mio. € im außerordentlichen Haushalt) eigentlich über die Stränge schlägt, schildert die Gemeindechefin. Aber ein Wasserleitungsbau quer durch’s Gemeindegebiet (1,5 Mio. Euro) und die Errichtung des heiß ersehnten Veranstaltungszentrums "St.Georgssaal" mit rund zwei Mio. Euro Kostenanteil sind wahre Großprojekte. Das Center mit den dringend notwendigen Saal bauen Gemeinde und Pfarre gemeinsam. Es ist als wichtiger Kommunikations- und Eventterminal im Ortszentrum gedacht. "Lebens- und Wohnqualität im Ort und in den Dörfern für Bürger und 40 Vereine ja, aber keine riskanten Luxusprojekte wie Schwimmbäder oder Eishallen", dieses Prinzip ihrer Vorgänger, heftet Kashofer auch an ihre Amtstafel. Auch, wenn es im Gemeindevolk so manche Wunschliste gäbe.

Spekulationen mit Gemeindefinaznen seien ohnehin nie in Frage gekommen, bestärkt Martin Hager, der Finanzverantwortliche im vierköpfigen Team der Gemeindestube. Mit lediglich zwei weiteren Bauhof-Allroundern sei man in der Verwaltung extrem schmal und günstig aufgestellt, lobt die Bürgermeisterin. "Da haben wir die Schmerzgrenze erreicht. Möglich, dass wir uns verstärken müssen."

Der Topplatz im KDZ-Ranking lässt natürlich auch den gelassenen Blick auf die Gemeindeschulden zu. 1538 Euro pro Kopf samt den Lasten im Gebührenhaushalt, die automatisch durch die Haushalte abgezahlt werden, stehen da zu Buche. Der NÖ-Landesschnitt (Basis 2015) lag bei 2273 Euro. Netto ist jeder St. Georgner theoretisch mit 800 Euro belastet. Ein Wert, der für die meisten anderen Gemeinden Österreichs wohl im Reich der Träume liegt.