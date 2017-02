Polizisten haben am Mittwochabend in einem mit drei Insassen besetzten Pkw an der A2 (Südautobahn) im Bezirk Mödling einen Rucksack mit 277 Gramm Cannabisblüten sichergestellt. Ein 16-Jähriger ergriff die Flucht, er wurde im Zuge der folgenden Fahndung von einer Hubschrauberbesatzung einige hundert Meter entfernt in einem Gebüsch entdeckt und in der Folge festgenommen, berichtete die NÖ Polizei.

Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz einer Raststation war den Beamten der intensive Geruch nach "Gras" im Wagen aufgefallen. Bei einer Hausdurchsuchung im Wohnhaus der Eltern des 16-Jährigen in Wiener Neustadt wurden Suchtgiftreste und Cannabiskraut sichergestellt. Der Bursch zeigte sich hinsichtlich des Suchtmittelbesitzes geständig. Ein weiterer 16-Jähriger und ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Baden wurden angezeigt.