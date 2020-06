Missbrauchsvorwurf: Breite Front für Pfarrer

Die jüngsten Missbrauchsskandale haben ein Umdenken in der katholischen Kirche erzwungen: Schon bei den geringsten Verdachtsmomenten werden Geistliche abgezogen und hinter Klostermauern versteckt. Den Beschuldigten wird oft keine Träne nachgeweint. Anders ist das im Fall des Traiskirchner Pfarrers Pater Fabian. Wie vom KURIER berichtet, wurde der Geistliche vergangenen Oktober vom Vater eines damals 22-jährigen Mannes angezeigt. Der Vorwurf: Er soll den jungen Mann, zu dem er über Jahre eine enge Verbindung hatte, mit K.O.-Tropfen betäubt und missbraucht haben. In der Folge wurde der Pfarrer vom Stift Melk abberufen. In Traiskirchen werden die Vorwürfe aber bezweifelt. Prominente Unterstützer wie Bürgermeister Fritz Knotzer glauben an Fabians Unschuld und haben 1520 Unterschriften für dessen Verbleib gesammelt.

Trotz der Anschuldigungen will eine Hundertschaft an Gläubigen „ihren“ Pfarrer zurück. Denn die Initiative glaubt die wahren Gründe für die Demontage zu kennen. Gemeinderätin Manuela Rommer-Sauerzapf spricht von einer persönlichen Fehde mit dem Abt des Stift Melk. Sie sei bei einer Besprechung persönlich dabei und über den Umgangston schockiert gewesen.