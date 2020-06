Ministerium prüfte Waldschule

Im Zuge seiner Naturpark-Aktivitäten hatte er die erste NÖ Waldschule entwickelt. "Kinder, die im Wald mit Förstern erleben, wie die Tier- und Pflanzenwelt funktioniert, dabei sein dürfen, wie ein Baum gefällt wird oder erfahren welche Gefahren es gibt, lernen fürs Leben", schildert er. Über seine " SchuleWald GmbH" bzw. früher die Naturpark GmbH. wurde seit 2008 rund 130.000 Kindern von 1000 Förstern ein Walderlebnis beschert. Pro Klasse werden von EU/Bund/Ländern gesamt 100 € gefördert. Plachys Büro organisiert, kontrolliert und rechnet die Ausgänge ab. "Ein Durchlaufer. Die öffentliche Hand spart sich Verwaltungskosten", meint er. Bei mehreren Prüfverfahren habe man keine Beanstandungen gefunden, heißt es in der Ministerantwort an Pirklhuber. Der sieht wesentliche Fragen, etwa was die Dienstleistungen gekostet haben und mit welchen Firmen abgerechnet wurde nicht konkret beantwortet. "Ich werde die Sache weiter verfolgen", sagt er.