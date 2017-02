Dass die dritte Piste am Flughafen Schwechat laut Bundesverwaltungsgericht (BVwG) nicht gebaut werden darf, könnte für die Anrainergemeinden finanzielle Verluste in Millionenhöhe bedeuten. Sollten heuer doch aus dem sogenannten Umweltfonds rund 60 Millionen Euro an Kommunen und Bürgerinitiativen ausgeschüttet werden. Voraussetzung für die Finanzspritze wäre aber eine Bewilligung der dritten Start- und Landebahn gewesen. Da es die nun nicht gibt, müssen die betroffenen Gemeinden z. B. Neu- oder Ausbauten von Kindergärten, Schulen- und Horten auf die lange Bank schieben. Unter den Ortschefs ist die Stimmung entsprechend.

Der Umweltfonds wurde mit dem 2005 unterzeichneten Mediationsvertrag zwischen Airport, Gemeinden und Bürgerinitiativen eingerichtet und seither vom Flughafen mit rund 20 Cent pro Passagier am Tag und 60 Cent pro Nacht-Passagier dotiert. Das Geld sollte Einschränkungen in den Entwicklungsmöglichkeiten der Flughafen-Anrainergemeinden (Schwechat, Groß-Enzersdorf, Fischamend, Klein-Neusiedl, Enzersdorf an der Fischa, Schwadorf, Rauchenwarth, Himberg, Zwölfaxing und Wien) kompensieren – etwa, weil in gewissen Lärmzonen keine Baugründe gewidmet werden können. Zudem wurde damit das 2013 abgeschlossene Lärmschutzprogramm im bestehenden Zwei-Pisten-System – sprich: die Finanzierung von Lärmschutzfenstern – finanziert.

Die für 2017 anvisierte Tranche wäre für gemeinnützige Projekte zweckgebunden. Und für solche haben die Kommunen die zu erwartenden Summen – der Verteilungsschlüssel richtet sich je nach Belastung der jeweiligen Gemeinde – zum Teil bereits budgetiert.

Ausbau, bitte warten

In der 5500-Einwohner-Stadt Fischamend rechnete man etwa mit rund zwei Millionen Euro. "Wir wollten damit die Volksschule neu bauen und unseren neuen Hort bezahlen", erklärt Bürgermeister Thomas Ram (Liste Fischamend zuerst). "Jetzt müssen wir ganz genau überlegen, was am dringendsten notwendig ist – den Rest müssen wir aufschieben."

Foto: /Katharina Zach Über das Gerichtsurteil sei man "verwundert und enttäuscht" – schließlich habe man als Kommune bereits auf einiges verzichtet. Zudem sorgt sich der Ortschef um die lokale Wirtschaft und um Arbeitsplätze – wären die sozialen Projekte doch auch an regionale Unternehmen vergeben worden.

In Schwechat (17.674 Einwohner) wurden die Gelder zuletzt zwar nicht budgetiert, doch haben die Stadtverantwortlichen damit gerechnet. "Für Schwechat bedeutet das nun, dass ein erheblicher Geldbetrag nicht fließen wird", sagt Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ). Insider sprechen von rund vier Millionen Euro, die ausbleiben – ein erklecklicher Batzen Geld für das klamme Stadtbudget.

Einige Projekte werden nun nicht so rasch umgesetzt werden können, wie etwa die Sanierung samt barrierefreiem Umbau einer Neuen Mittelschule. Auch notwendige Kindergarten-Ausbauten werden warten müssen. "Es ist nicht so, dass wir das nun nicht umsetzen. Aber wäre das Geld geflossen, hätten wir mehr tun können. Wir müssen nun knapp budgetieren", meint Baier, die nach dem Urteil auch um den Wirtschaftsstandort Schwechat bangt.

Foto: /Katharina Zach Die Stadt hatte in der Vergangenheit mit den Budget-Zahlen getrickst, denn unter Ex-Bürgermeister Gerhard Frauenberger waren bereits für den Haushalt 2015 rund 3,4 Millionen Euro aus dem Umweltfonds veranschlagt gewesen.

Neue Verhandlungen

Obwohl die dritte Piste nicht bewilligt wurde, hoffen die Ortschefs, dass die Mittel aus dem Umweltfonds vielleicht doch noch ausgeschüttet werden – wenigstens zum Teil. Mit dem Flughafen-Management will man daher neu verhandeln.

"Schließlich wurden die Verträge zu einem Zeitpunkt abgeschlossen, als diese Entwicklung noch nicht absehbar war. Mit diesem Erkenntnis hat ja niemand gerechnet, man ist immer von einer Bewilligung ausgegangen", sagt Wolfgang Kretschmer, Vorstand des Umweltfonds-Beirats. "Die Diskussion muss nun einen neuen Anlauf nehmen – in eine nicht vorhersehbare Richtung."