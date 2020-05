Millionenflop oder nur „Plopp“

Kreative Rechentechniken“ ortet die ÖVP im Zusammenhang mit den hochriskanten Spekulationsgeschäften der St. Pöltener Rathausmänner. Bereits 2007, also lang vor der Finanzkrise seien Millionenverluste eingefahren worden. Statt im Stadtparlament die Alarmglocken zu läuten und über einen Ausstieg zu diskutieren, wären die Mandatare 2008 mit positiven Ergebnisberichten eingelullt worden.



Ermöglicht habe das ein fataler Buchungsfehler. In der Liste von Erhalt und und Zahlung aus „Swap“-Kontrakten wandern negative Saldi ohne Minus in die Tabelle. Kumuliert ergab das ein positives Gesamtergebnis von 2,5 Millionen Euro, in Wahrheit seien 1,53 Millionen verschwunden. Addiert mit dem negativen Ergebnis der Devisen-Optionsgeschäfte, stand in dem Gemeinderatsbericht ein scheinbarer Gewinn, obwohl mit Ende 2007 bereits 3,3 Millionen Euro Verlust aufgelaufen sei.

„Ich frage mich, wie irrtümlich dieser Irrtum war“, erklärt VP-Klubobmann Bernhard Wurzer. Zumal damals die NÖ Landtagswahl 2008 vor der Tür stand. Die politische Verantwortung liege beim Bürgermeister. „Wir fordern eine Untersuchung durch unabhängige Experten.“