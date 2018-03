Mikl-Leitners ÖVP einigt sich mit SPÖ und FPÖ

Rascher als erwartet, wurde der Sack zugemacht. Am Dienstag einigte sich die ÖVP sowohl mit der SPÖ als auch mit der FPÖ jeweils auf ein Arbeitsübereinkommen für die Arbeit in der Landesregierung. Klubobmann Klaus Schneeberger, Verhandlungsleiter der ÖVP: "Ich bin überzeugt, dass im Sinne des Landes und der Landsleute Ergebnisse erzielt wurden, die eine solide Basis für die Arbeit und Zusammenarbeit in den kommenden fünf Jahren darstellen."

Mit der FPÖ war man schon auf Linie gewesen, mit der SPÖ musste noch das schwierige Kapitel der Kompetenzen geklärt werden. SPÖ-Landesparteichef Franz Schnabl formulierte das Ergebnis am Ende des Tages so: "Es gab in den Verhandlungen Beweglichkeit, weniger bei den Kompetenzen, als bei den Inhalten." Nachsatz: "Ich bin nicht unzufrieden."

Einigung gab es bei Themen wie Arbeit, Gesundheit, Mobilität, Familie oder Demokratie. Keine Einigung gab es beim Thema "Mindestsicherung". Da habe man aber auch nicht um eine neue Regelung gekämpft, sagt Schnabl, weil die bestehende "wird fallen". Er wartet diesbezüglich auf ein entsprechendes Urteil des Verfassungsgerichtshofes.

Asyl bei FPÖ-Landesrat

Eine Aufwertung bei den Kompetenzen bekommt der künftige FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl. Neben dem Tierschutz erhält er zusätzlich noch eine Art "Sicherheitsressort". Da fallen Themen wie Mindestsicherung, Asyl und Integration hinein. (Siehe NÖ Intern unten). Also jene Bereiche, für die in der Bundesregierung FPÖ-Innenminister Herbert Kickl zuständig ist. Was letztlich für diese Entscheidung ausschlaggebend war.

Die genauen Details zu den beiden Arbeitsübereinkommen wollen die drei Regierungsparteien am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekannt geben. Bereits jetzt hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ihre Zufriedenheit über dieses besiegelte Miteinander kundgetan: "Im Interesse Niederösterreichs ist es ein wichtiger Erfolg, dass wir Arbeitsübereinkommen mit allen Regierungsparteien geschafft haben. Das ist gut für das Land. Und das ist das, was ich mir von Anfang an gewünscht habe."

Die Landesparteivorstände von SPÖ und ÖVP werden dazu erst in der kommenden Woche tagen.