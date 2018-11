Mikl-Leitner zu Flüchltingsquartier: "Stacheldraht hat dort nichts verloren"

Waldhäusl hatte sich in dem Interview auch direkt auf Mikl-Leitner bezogen. Auf die Frage, ob er in der Causa Rückendeckung von der Landeshauptfrau hätte, antwortete Waldhäusl: "Da geht es um keine Rückendeckung, ich habe eine Verpflichtung. Ich bin verantwortlich in diesem Bereich und brauche mit niemandem etwas abzusprechen. Auch nicht mit jenen Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass damals diese Jugendlichen überhaupt nach Österreich gekommen sind. Ich muss für Ruhe und Ordnung sorgen."

Bundespolitik schaltet sich ein

Wobei die Umtriebe des niederösterreichischen Landesrats inzwischen auch die Bundesregierung beschäftigen. Wie Mikl-Leitner sieht auch die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler, Waldhäusl in der Pflicht. Man müsse für menschenwürdige Bedingungen in der Einrichtung sorgen, sagte sie am Freitag in einer Pressekonferenz. Sie gehe davon aus, dass dies Waldhäusl auch ermögliche.

Waldhäusls Parteikollege, Verkehrsminister Norbert Hofer, geht indes davon aus, dass das Asyl-Quartier in Drasenhofengesetzeskonform ist. "Ich gehe davon aus, dass Landesrat Gottfried Waldhäusl ( FPÖ) verantwortungsvoll agiert, und dass die Unterkünfte so gestaltet sind, wie es den Vorschriften entspricht", sagte Hofer am Freitag in Brüssel.