Mietobjektsumbau scheidet Geister in Böheimkirchen

Kritik kommt von der ÖVP auch in Bezug auf den Untermietspreis der Primärversorgungseinheit. „Die Einrichtung wird sehr gut gefördert und steht wirtschaftlich ohnehin gut da“, so Herzberger. Für den Bürgermeister ist der nichtgewinnbringende Mietpreis aber gerechtfertigt. „Wir wollen für die PVE ein attraktiv Standort bleiben. Einen Arzt zu verlieren, steht nicht dafür“, so Hell.