Meldeboom vor den Wahlen

Mit gleich fünf Wohnsitzen im Bezirk Horn sorgt SPÖ-Bezirksvorsitzender Josef Wiesinger für große Aufregung. Vor allem ÖVP-Funktionäre sind darüber empört, dass Wiesinger neben seinem Hauptwohnsitz in Kamegg auch bei anderen SPÖ-Freunden als "Zweitwohnsitzer" gemeldet ist. "Wenn ich das nicht öffentlich gemacht hätte, würde er fünf Mal wählen gehen. So auf Stimmenfang zu gehen, hat nichts mehr mit Realpolitik zu tun", ärgert sich Bezirksparteiobmann Jürgen Maier.

Wiesinger sieht die Kritik gelassen: "Ich will mit meinen fünf Wohnsitzen aufzeigen, dass dieses Wahlsystem schwachsinnig ist. So etwas gibt es nur in NÖ", betont Wiesinger und fordert eine Gesetzesänderung. "Sonst werde ich bei der nächsten Wahl 573 Wohnsitze (in jeder Gemeinde Niederösterreichs) haben.