Med-Austron: Kostenstreit zum Jubiläum nicht geklärt

Für viele Patienten ist Med-Austron so etwas wie die letzte Hoffnung. Zehn Jahre ist es her, dass in Wiener Neustadt der offizielle Startschuss für das Krebstherapie und -forschungszentrum gefallen ist. Dieses Jubiläum wurde am Mittwoch entsprechend gefeiert. Wenige Tage vor seinem endgültigen Rückzug aus der Politik dankten die Verantwortlichen, Landeshauptmann Erwin Pröll für seinen "richtigen Riecher und seine Hartnäckigkeit bei der Umsetzung des Projekts". Denn nicht nur einmal stand das 200 Millionen Euro teure Krebszentrum auf Messers Schneide, weiß Wegbegleiter Klaus Schneeberger.

Bei aller Freude der 300 Festgäste schwebte die ungeklärte Frage der Behandlungskosten wie ein Damoklesschwert über der Veranstaltung. Seit 14. Dezember werden die ersten Krebspatienten bei Med-Austron mit Hilfe der Ionenstrahlen behandelt, noch müssen sie dafür aber tief in ihre eigene Tasche greifen. Der Grund: Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger will derzeit nur 14.000 beziehungsweise 18.000 Euro (je nach Strahlungsart) für die Behandlung bei Med-Austron zuschießen.