Masterplan im Kampf um Fachkräfte in den Betrieben

Bezirk Amstetten – Mit zahlreichen Maßnahmen wollen die Wirtschaftskammer und der ÖVP-Wirtschaftsbund (WB) ab Herbst im Bezirk Amstetten in den Kampf um Facharbeiter einsteigen. Nicht der Konkurrenzkampf mit den berufsbildenden Höheren Schulen, sondern die gezielte Förderung der Kinder nach ihren Talenten ist das Ziel, erklärt WB-Obfrau Michaela Hinterholzer.

Mit aktuell 1815 Lehrlingen liegt der Bezirk Amstetten hinter dem Bezirk St. Pölten an der Landesspitze. Dennoch sei ein befürchteter Fachkräftemangel in den kommenden Jahren die Hauptsorge vieler Unternehmer, berichtet Hinterholzer. Sie und die Kammerfunktionäre setzen beim Tauziehen um jungen Nachschub für die Werkbänke auf gezielte Information. Ab Herbst werde man eine Kampagne für die Lehre starten. Zahlreiche Bundes- und Landeslehrlingssieger aus der Region werden als Beispiele vor den Vorhang geholt. Neben dem bundesweiten Vorzeigeprojekt „Bildungsmeile“, bei der Schulklassen zwei Tage lang in Dutzende Betriebe eingeladen sind, setzen die Wirtschaftsfunktionäre auch auf den vom Land NÖ und der WK angebotenen Talente-Check für Hauptschüler.

Gemeinsam mit der ecoplus-Zukunftsakademie wird es ab September ein zusätzliches Pilotprojekt im Bezirk geben. In Volksschulen wird erstmals der Masterplan Technik angeboten. „Kinder sollen dabei schon im frühesten Alter die Scheu vor der Technik verlieren. In den Werkstunden werden deshalb mit den Materialien Holz, Metall und Papier eigene Projekte aufgezogen“, kündigt WK-Leiter Andreas Geierlehner an.