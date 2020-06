Massenkarambolage auf A1

Um 15.58 Uhr war bei der Feuerwehr der Notruf eines Augenzeugen eingegangen, der einen Auffahrunfall in Fahrtrichtung Wien meldete, so Franz Resperger, Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos Niederösterreich.

Noch während des Telefonats sei im Hintergrund ein Krachen zu hören gewesen, als weitere Autos auffuhren. In der Folge sei es durch Schaulustige, die ihre Geschwindigkeit verringerten, auch in Fahrtrichtung Salzburg zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand in den Fahrzeugen eingeklemmt: "Es musste niemand aus einem Wrack herausgeschnitten werden", sagte Resperger.