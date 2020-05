Massen-DNA-Test im Fall Kührer?

Ein neues Gutachten bringt Bewegung in den Fall Julia Kührer: In jenem Haus in Dietmannsdorf im Weinviertel in dem die Leiche der jungen Frau gefunden wurde, sind neue DNA-Spuren sichergestellt worden. Die Spuren, die von im Haus liegenden Zigarettenstummeln stammen, führen zu sechs bisher unbekannten Personen. Während die Staatsanwaltschaft keinen Anlass sieht, den Kreis der Verdächtigen auszuweiten, macht sich der Bürgermeister von Pulkau für einen freiwilligen DNA-Test in seiner Gemeinde stark.