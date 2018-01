Mann, 76, überfuhr eigene Frau: tot

Zu einem tragischen Vorfall kam es – wie erst jetzt bekannt wurde – bereits vergangene Woche in Paudorf, Bezirk Krems: Ein 76-jähriger Mann hat – offenbar schwer alkoholisiert – beim Einparken seines Autos seine 70-jährige Frau überrollt und getötet.

die Staatsanwaltschaft Krems bestätigt einen Bericht der Niederösterreichischen Nachrichten. Staatsanwalt Franz Hütter gab auch bekannt, dass gegen den Mann wegen fahrlässiger Tötung ermittelt werde.

Demnach sei der Autolenker Mittwochabend mit seinem Wagen vor der Zufahrt seines Hauses stehen geblieben, um seine Frau aussteigen zu lassen. Danach soll er mit dem Auto rückwärts in die unbeleuchtete Garage geschoben haben. Dabei streifte er laut „NÖN“ zuerst einen Betonsteher und einen Briefkasten. Da habe der Lenker kurz angehalten und sei danach im Rückwärtsgang weiter gefahren. Dabei soll er seine hinter dem Fahrzeug stehende Frau in der Dunkelheit übersehen haben. Die Frau wurde überrollt, erlitt schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Der Lenker musste mit einem Nervenzusammenbruch ins Krankenhaus gebracht werden.