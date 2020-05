Manager auf Anklagebank

In ungewohnter Rolle fanden sich Montag zwei Firmen-Geschäftsführer aus dem Bezirk Melk auf der Anklagebank am Landesgericht St. Pölten: Einer soll dem anderen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, technische Werkseinrichtgung zu Preisen geliefert haben, die laut Gerichtsgutachter „völlig absurd und überzogen“ gewesen seien. Schaden: 143.500 Euro. Vermutet wird, dass die als Oldtimersammler befreundeten Manager zusammengespielt haben, um sich zu bereichern. Untreue nennt das die Justiz.

Beispiel: Eine neue Absauganlage, für die üblicherweise zwei Wochen Arbeitszeit anfallen, sei mit 19 Wochen abgerechnet worden. Zahlungsanweisungen seien „unüblich, unverständlich und geradezu naiv“ erfolgt, urteilt der Sachverständige.