Maikäferplage zerstört Weingärten

Nachdem die Maikäfer vor einigen Jahrzehnten mit chemischen Mitteln entfernt wurden, galt die Art lange Zeit als ausgerottet. Doch seit fast zwei Jahrzehnten bereiten die Maikäfer den Winzern in Herrnbaumgarten und Schrattenberg wieder Kopf zerbrechen. So auch in diesem Jahr.

Für das Frühjahr 2014 war nämlich wieder ein Maikäferflugjahr prognostiziert worden, und die Prognose traf zum Leid der Winzer und der Bevölkerung auch ein. "Heuer hatten die Tiere ihren bisherigen Höhepunkt", erinnert sich Siegfried Schwalm, Obmann vom Weinbauverein Herrnbaumgarten. Überall in den beiden Gemeinden sind die Käfer aufzufinden. Die Winzer trifft es dabei besonders hart, weil die Maikäfer auf den Weinreben sitzen und die jungen Triebe abfressen. "Mit jedem neuen Zyklus breiten sich die Tiere weiter aus", sagt Schwalm.