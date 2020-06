Maikäfer-Plage ist nicht vorbei

Herrnbaumgarten

"Wie soll das in den nächsten Jahren weitergehen", fragt sich Winzer Alois Tögl aus

In den vergangenen Jahren wurden deshalb mehrere Möglichkeiten ausgeschöpft, wie man die Plage in den Griff bekommt. Bislang aber nur mit mäßigem Erfolg. Auch am Fuße des Hengsberges schwirrten heuer mehr gierige Käfer als im Horror-Jahr 2011. "Es gibt im Wald oben keine Eiche, die Blätter hat. Die Bäume sind leer gefressen", sagt Winzer Josef Bauer aus Feuersbrunn. Auch bei den Weinkulturen sind die Schäden neuerlich groß. Und das, obwohl man in den vergangenen drei Jahren nicht untätig war.

Einerseits wurde das Erosionsschutzprogramm gelockert. Die Bauern dürfen in den betroffenen Gemeinden nun schon vor dem 1.Mai ackern. An der Oberfläche trocknen die Engerlinge nämlich anschließend aus. Doch der Großteil der Tiere entwickelt sich weitaus tiefer.

Auch mit Hilfe von Pilzen sollte das Problem gelöst werden. Der Pilz legt sich um die Weinreben, was den Maikäfern nicht schmeckt. Aber der Pilz wächst in Folge der Trockenheit nicht sehr gut.