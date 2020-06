Gericht wollte Sechsjährige holen

Wagner wird nun einen Antrag beim Verfassungsgerichtshof einbringen, um prüfen zu lassen, ob Menschen- und Kinderrechte verletzt wurden. Fakt sei jedenfalls, dass das kleine Mädchen bereits traumatisiert ist. Sollte sie aus der Familie herausgerissen werden, drohe sogar eine Persönlichkeitsstörung. Das habe ein psychiatrisches Gutachten ergeben, sagt Wagner. Die Anwältin kann nicht verstehen, warum ein Brief an Justizministerin Beatrix Karl unbeantwortet geblieben ist. „Die Politiker sind schon aufgerufen, die derzeitige Gesetzeslage zu prüfen.“

Der jahrelang schwelende Sorgerechtsstreit hatte bereits vor Mittwochfrüh schlimme Auswirkungen auf die Familie und natürlich besonders auf die Sechsjährige. „Sie sieht ja, dass es ihrer Mama schlecht geht, sie beißt massiv Nägel und hat wegen jeder Kleinigkeit Wutanfälle“, sagte ihre Mutter vor Kurzem im Gespräch mit dem KURIER. Sogar selbst verletzendes Verhalten würde das Mädchen an den Tag legen.

Der Kindsvater, der laut der Mutter während der Beziehung gewalttätig gewesen sein soll, habe bisher kein Interesse an dem Kind gezeigt. Seit 2009 habe es keinen Kontakt mehr gegeben, sagt die Frau, die in Italien wegen Kindesentführung zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Deshalb könne sie auch nicht dorthin und würde daher Gefahr laufen, ihre Tochter nach der Abnahme gar nicht mehr zu sehen. Die Sechsjährige würde zum Lebensgefährten „Papa“ sagen und habe auch ein inniges Verhältnis zu ihrem Bruder. „Was ist mit ihm? Hat er kein Recht auf seine Schwester?“, so die Mutter. „Meine Tochter ist sechs Jahre alt. Sie kennt ihren Vater nur von Fotos, spricht kein Wort Italienisch“, sagte die Mutter. „Zuletzt hat der Vater 2009 von seinem Besuchsrecht Gebrauch gemacht, seitdem hat er nicht versucht, das Kind zu sehen.“