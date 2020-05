Ein klassisches Urlaubsziel ist Luxemburg ganz sicher nicht. Denn der Nachbar der Bundesrepublik hat nur eine Gesamtfläche von etwa drei bis vier deutschen Landkreisen. Mit 420.000 Einwohnern ist Luxemburg auch kein bevölkerungsreiches, sondern vor allem ein unauffälliges Land: Keine Berge, keine Küsten oder größeren Seen und auch keine großen Kulturgüter. Was den Zwergenstaat jedoch trotzdem sehr reizvoll macht, ist seine zentrale Lage in Europa und die weltoffene Mentalität seiner Bewohner. Dazu hat Luxemburg neben einer schönen Landschaft auch ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot.