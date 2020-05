Lose um 24.000 Euro unterschlagen

"Meine Enttäuschung war größer als mein Zorn", sagt die Inhaberin einer Losverkaufsstelle in Krems. Deren engste Mitarbeiterin steht im Verdacht, über mindestens zwei Jahre 11.500 Lose im Wert von rund 24.000 Euro unterschlagen und das Geschäft der Chefin dadurch an den Rand des Ruins getrieben zu haben. Die Frau ist inzwischen fristlos gekündigt. Beim Verhör durch die Kremser Kripo soll sie gestanden haben. Die Frau wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.



Seit längerer Zeit wunderte sich die Inhaberin, dass das eigentlich gut gehende Geschäft mit Brief- und Rubbellosen trotzdem ein Loch auf dem Firmenkonto hinterließ. Im Sommer 2011 wurde die Unternehmerin misstrauisch. Gespräche mit dem Steuerberater und dem Bankbetreuer verstärkten den Verdacht. Also erstattete sie Anzeige bei der Polizei.



Die Kriminalisten arbeiteten mit der Unternehmerin zusammen und stellten der verdächtigten 41-Jährigen mehrere Fallen. Einerseits engagierte die Chefin einen Spezialisten, der jeden Buchungsschritt im Computer nachvollziehen konnte. Andererseits tätigten die Kremser Ermittler einen Testkauf, der prompt wieder zu einem Unterschlagungsfall wurde. Die Frau ist geständig. Das Geld will sie für den Lebensunterhalt verwendet haben.