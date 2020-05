Lkw in Flammen legte Westautobahn lahm

Schwer verletzt wurde ein 67-Jähriger bei einem weiteren Unfall am Samstagmorgen in Oberösterreich. Bei der Kollision mit einem Transporter wurde das Auto des Deutschen regelrecht aufgeschlitzt. Sein Auto dürfte in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein und sich am Anhänger des entgegenkommenden Transporters verfangen haben. Der Kleinwagen des Pensionisten wurde über die komplette Länge aufgerissen.



Ebenfalls schwer verletzt wurde ein 29-jähriger Wiener bei einem Verkehrsunfall auf der A6 im Nordburgenland. Der Mann war in Fahrtrichtung Slowakei unterwegs, als ihn nach seiner Aussage ein anderer Pkw zu einer Notbremsung veranlasste. Der Wiener prallte mit seinem Auto gegen die Betonleitwand und wurde über beide Fahrstreifen in den Straßengraben geschleudert. Der Lenker konnte noch selbst aussteigen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Kittsee gebracht.