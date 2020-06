Liftabsturz: Aufzug war nicht für Personen zugelassen

APA17732392 - 01042014 - BRUCK AN DER LEITHA - ÖSTERREICH: ZU APA 186 CI - Der abgestürzte Lastenaufzug in einer privaten Tierklinik am Montag, 31. März 2014, in Bruck an der Leitha. Nach dem Absturz des Aufzuges wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. +++ WIR WEISEN AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS EINE VERWENDUNG DES BILDES AUS MEDIEN- UND/ODER URHEBERRECHTLICHEN GRÜNDEN AUSSCHLIESSLICH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEFÜHRTEN ZWECK ERFOLGEN DARF - VOLLSTÄNDIGE COPYRIGHTNENNUNG VERPFLICHTEND +++ APA-FOTO: FF BRUCK/LEITHA

© Bild: APA/FF BRUCK/LEITHA