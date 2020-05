Letzter Zug kam nie in St. Pölten an

Es gibt leider Situationen, wo auch wir nicht in der Lage sind, sie zur Zufriedenheit der Kunden zu lösen", sagt ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Sonntagnacht war gelinde gesagt so eine Situation. Da hieß es für Dutzende Heimkehrer aus Wien Richtung Westen "Bahn fahren, Schlaf sparen". Die letzte Garnitur " REX 1646" kam nicht über die Einschicht-Station " Purkersdorf Sanatorium" hinaus. Und nur weil Mama den rettenden Individualverkehr anstartete, kam eine 17-Jährige aus St. Pölten überhaupt heim - zur Frühstückszeit.

Als der Zug um 23.50 Uhr am Westbahnhof wegbrummte, ahnte noch keiner der Passagiere, dass er seinem Beinamen "Kabarett Simpl" alle Ehre machen würde. Das vorzeitige Aus in Purkersdorf dauerte bis 2.30 Uhr, dann ruckelte die Garnitur langsam nach Hütteldorf zurück. "Wir haben keine Infos bekommen, was los ist und wir durften nicht aussteigen", berichtet das Mädchen. Bis 3.30 Uhr dauerte letztlich die ungewisse Sitzpartie im Waggon. Zwischenzeitlich alarmierte die 17-Jährige per Handy ihre Mutter und die versuchte vergeblich, sich bei der Zugauskunft schlau zu machen.

"Wir wissen selbst nicht, was die Ursache ist und wann es weiter geht, hat es geheißen", berichtet die St. Pöltenerin. "Auf meine Frage, welche Ersatzmöglichkeiten es gibt, hat man mir einen Zug um fünf Uhr Früh vom Franz-Josefs Bahnhof über Tulln und Krems nach St. Pölten angeboten."