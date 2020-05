Wer die Natur liebt, wird sich in Lettland auf Anhieb wohlfühlen. Denn die weiten, oft nahezu unberührten Wälder und Hügel, die diesen baltischen Staat ausmachen, stehen für eine reizvolle Landschaft und viele Wildtiere. Der Nachbar von Estland, Rußland und Litauen hat außerdem gut 500 Kilometer Küste und das seenreiche Latgaler Hochland zu bieten. Lettland ist eher ein Geheimtipp als ein typisches Urlaubsland. Denn seit der Abnabelung von der Sowjetunion konnte sich im Baltikum noch keine ausgereifte touristische Infrastruktur entwickeln. Wer es jedoch auch einfach und naturverbunden mag, kann hier gerade in den Naturparks und Naturschutzgebieten zu Fuß, Kanu oder per Rad die schönen Wandergebiete des Landes entdecken. Zudem ist Lettland ein Muss für alle Angler und Jäger, denn in den unzähligen Seen, glasklaren Flüssen und den Wäldern wimmelt es nur so von Fischen und Wild.