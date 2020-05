Leises Servus für den Proporz

Die Gespräche über ein mögliches Ende des Proporzes in Niederösterreich nehmen wieder Fahrt auf. Allerdings anders, als sich das die Opposition wünscht. Am Dienstag trafen die Klubchefs von ÖVP und SPÖ einander zum informellen Gedankenaustausch. Die Grünen sind sauer.



2009 hatten die Grünen im Landtag einen Antrag zur Abschaffung des Proporzes eingebracht - als Reaktion auf den Dauerkonflikt zwischen ÖVP und SPÖ. Im Landtag durch Streit entzweit, sitzen beide (und die FPÖ) durch das Proporzsystem (Regierungssitze werden automatisch aufgrund des Wahlergebnisses vergeben, Anm.) in einer gemeinsamen Landesregierung. Die ÖVP hatte bei den Regierungspartnern öfter "Opposition von der Regierungsbank aus" kritisiert. Der grüne Antrag wurde in einem Unterausschuss geparkt.



Jetzt machen ÖVP und SPÖ - vorerst außerhalb des Landtags - alleine weiter. Nach rund 45 Minuten "Gespräch in freundschaftlicher Atmosphäre" hatten Klaus Schneeberger, ÖVP, und Günther Leichtfried, SPÖ, am Dienstag eine Marschroute fixiert.