Lehrerin nach Morddrohung suspendiert

Die Kriminalpolizei und der nö. Landesschulrat sprechen von einem äußert bedenklichen Vorfall, der ernst genommen werden muss. Eine 46-jährige Pädagogin, die in Wiener Neustadt in einer Höheren Schule und einer Mittelschule unterrichtete, ist in eine brisante Affäre verwickelt. Gegen die Akademikerin wird wegen Morddrohungen, die sie gegen Ex-Kollegen gerichtet haben soll, ermittelt.

Beim nö. Landesschulrat bestätigt man auf Anfrage des KURIER, dass die Frau wegen Gefahr im Verzug sofort von allen Funktionen abberufen wurde. Die 46-Jährige soll Sonntagabend einer früheren Kollegin drei Emails mit Morddrohungen geschrieben haben. Darin kündigt sie an, zum „ Jack Unterweger“ zu werden und „die Huren an ihren eigenen Strumpfhosen zu erhängen.“ In einer weiteren Nachricht heißt es sinngemäß: „Keine Angst, ich bin ein Lustmörder. Ich geh nur auf die Männer.“