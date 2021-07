Leben wie Gott im Rheingau

Auf den Gala-Dinners und exklusiven Lunches können Gourmets die außergewöhnlichen Kreationen von Spitzenköchen kennenlernen. Die insgesamt 51 Veranstaltungen beginnen auch in diesem Jahr wieder mit der traditionellen Welcome Party, bei der zehn Kochstars aus der Region und 20 berühmte Weingüter einen kulinarisch fulminanten Festival-Auftakt initiieren. In den darauffolgenden 13 Tagen und Nächten reicht das Angebot des Festivals von exklusiven Tastings über außergewöhnliche Luncheons bis hin zu Gala-Dinners mit der Weltelite der Köche. Das kulinarische Programm ergänzen Champagner und Weine der Spitzenklasse.