Lange Haftstrafen für Serien-Bankräuber

Die Mitarbeiterinnen der Bank wurden gefesselt, geknebelt und dann auch noch mit Handschellen in der Toilette angekettet. Mit besonderer Brutalität gingen zwei Bankräuber vor, die im Mai 2017 die Sparkasse in Felixdorf im Bezirk Wiener Neustadt überfallen haben. Eineinhalb Jahre später wurden die Rumänen bei einem Coup auf die Sparkasse in Wiener Neustadt erwischt und festgenommen. Am Dienstag wurde Ilie C. (45) nicht rechtskräftig zu 14 Jahren Haft und sein Komplize Bogdan B. (34) rechtskräftig zu sieben Jahren Haft verurteilt.