Landes-VAZ auch in der Kaserne "eingefroren"

Das Projekt bleibt in der Schublade oder eingefroren im Kühlschrank, wenn man so will", erklärt Landes-Gebäudeverwalter Gerhard Trötzmüller. "Das Landesbudget erlaubt es auf absehbare Zeit nicht." Die Rede ist von einem Landes-Veranstaltungszentrum in St. Pölten, für das im Vorjahr eine umfangreiche Studie samt Standort-Ranking gewälzt wurde. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass Kasernen-Käufer Julius Eberhardt das 30 Hektar große Ex-Militärareal als Idealstandort für eine Zukunftsversion des angejahrten VAZ angepriesen hat.

Vom Eis befreit werde das Großvorhaben mit "Überprüfung der Finanzierbarkeit" in einigen Jahren, lässt Trötzmüller durchblicken. "Das ist sowieso nichts, was von heute auf morgen entsteht. Man muss fünf bis sechs Jahre von der Entscheidung bis zur Inbetriebnahme rechnen."