Länder fürchten um Jung-Doktoren

Gesundheitsversorgung kennt keine Ferienzeit. Dass allerdings die Debatte über ihre zukünftige Ausrichtung im Sommer auf Hochtouren läuft, ist neu. Dieser Tage flatterte den Landesregierungen ein Papier aus dem Gesundheitsministerium zu. Es enthielt "Klarstellungen der Bundesregierung zum Entwurf der 15. Ärztegesetznovelle" und kündigt eine Änderung der Medizinerausbildung an.



Im Rahmen ihrer Turnusausbildung müssen Jungärzte verschiedene medizinische Abteilungen durchlaufen (Allgemeinmedizin, Chirurgie, HNO, etc.). Die Verweildauer in den Abteilungen ist je nach Ausbildungsweg unterschiedlich. Derzeit ist Usus, dass ein Turnusarzt während seiner Ausbildung in einer Station auch in anderen Abteilungen Dienst tut. Das trage dazu bei, dass die angehenden Ärzte längere Zeit praktische Erfahrung sammeln können, so die Ansicht der Bundesländer. Dass sie dort das Stationspersonal verstärken, ist ein positiver Nebeneffekt.



Und hier kommt das Papier von Gesundheitsminister Alois Stöger ins Spiel. Laut seinen "Klarstellungen" ist es künftig nicht mehr möglich, einen Turnusarzt gleichzeitig in mehreren Abteilungen einzusetzen.