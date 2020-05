Kuschelige Bergfreunde mit langen Wimpern

Mittlerweile hat der geprüfte Bergwanderführer elf Lamas, im Herbst kommen noch drei weiße (eine Besonderheit) dazu. Professionelles Lamatrekking wird in Österreich dreimal angeboten, Züchter gibt es hingegen mehrere. So sind Schneebergers Lamas bereits alle Österreicher - vom Steirer bis zum Niederösterreicher ist fast jedes Bundesland vertreten.



Im Trekking-Angebot gibt es von leichten Schnuppertouren ab 2 1/2 Stunden bis zur achttägigen Weitwanderung nach Innsbruck für jeden das Passende. "Entschleunigung der Lebensgeschwindigkeit", so lautet Schneebergers Motto. Teilnehmen können Erwachsene ebenso wie Kinder ab etwa fünf bis sechs Jahren. Gerade in den Ferien bietet sich das Gehen mit den Lamas an, denn mit dem zotteligen Tier an der Seite wird auch die fadeste Wanderung cool.