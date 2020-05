Kupferdiebe sägten 20.000-Volt-Leitung an

Kupferdiebe werden immer dreister: In Hagenbrunn, Bezirk Korneuburg, wollten Unbekannte eine frisch verlegte Starkstromleitung aus einer Künette stehlen. Was die Ganoven allerdings nicht wussten war, dass die Leitung bereits unter 20.000 Volt Volllast stand. Ein Kurzschluss war die Folge.



Der versuchte Kupferdiebstahl hatte sich, wie jetzt erst bekannt wurde, schon in der Nacht von Freitag auf Samstag im Industriegebiet abgespielt. Wien-Strom verlegt in Richtung des neu gebauten Einkaufszentrums Gerasdorf eine 20-kV-Leitung unter die Erde. Die Künette war auf einer Länge von 150 Meter noch nicht zugeschüttet, die fünf Zentimeter dicke Leitung lediglich mit Brettern zugedeckt.