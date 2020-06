Kunsthalle Krems - WUNDER sprengen Grenzen

WUNDER ist ein Begriff, der die Grenzen sprengt – dieses explosive Potenzial macht sich die Ausstellung zunutze. Werke der Gegenwartskunst umkreisend, beschäftigt sich die Schau mit hänomenen des Unbegreiflichen, die in unserer scheinbar entzauberten Welt aus dem Rahmen der abendländischen Rationalität fallen. Unerklärliche Heilungen und unglaubliche Naturschauspiele ebenso wie das wundersame Fremde, die unverhoffte technische Innovation oder der magische Moment werden zum Thema des zwischen Zweifel und Beweis schwankenden Dialogs, der über die präsentierten Kunstwerke und kulturwissenschaftlichen

Objekte eröffnet wird.

Exponate aus allen gesellschaftlichen Bereichen zeichnen nach, wie die Verbindung von christlicher Religion und antiker Naturphilosophie unsere Vorstellung des Wunders geprägt hat. Dieses wird kenntlich als Öffnung in der Welt, aus der Wissenschaft und Kunst hervorgegangen sind. Während Erstere in ihrem Bestreben eher zweck- und zielorientiert ist, zeichnet sich die Kunst durch einen ungleich größeren Freiheitsgrad aus. Unsere gewohnten Sehweisen herausfordernd, verleiht sie den Sprüngen in unserem rationalen Gefüge stets neue Gestalt, stellt jedoch auch den utopischen Kern von Wundern zur Diskussion.