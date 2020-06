Kunden sollen Energie sparen, um Händlern Strafe zu ersparen

Wundern Sie sich nicht, wenn ihnen Ihr Tankwart beim nächsten Tankstopp den Wechsel zu einem Elektroauto empfiehlt oder von den Vorzügen eines neuen Heizkessels schwärmt. Ein neues Gesetz, das ihn mit Strafe bedroht, bringt ihn so weit.

Das Energieeffizienzgesetz, seit 1. Jänner 2015 in Kraft, verpflichtet alle, die Energieträger an Endverbraucher abgeben, ab sofort jährlich 0,6 Prozent Umsatz einzusparen. Das betrifft Treibstoff ebenso wie Heizmaterial oder Grillkohle. Wer das nicht will, kann im eigenen Betrieb einsparen. Durch das Anschaffen modernerer Fahrzeuge, bessere Dämmung des Firmengebäudes und ähnliches. Ist im eigenen Betrieb alles ausgereizt, bleibt nur noch eines: Kunden zum – ungeförderten – Energiesparen zu motivieren. Gelingt das nicht, muss der Händler Strafe zahlen.

"Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Die Strafe, die ich zahlen müsste, kostet mich 12 Euro pro 1000 Liter", klagt beispielsweise Robert Döberl, der in Dobersberg im nördlichen Waldviertel eine Tankstelle betreibt und Heizöl ausliefert.

"Man kann sich gar nicht vorstellen, was wir von unseren Mitgliedern zu dem Thema alles zu hören bekommen. Höflich gesagt ist das alles ein Schmarrn", bekräftigt Engelbert Aigner. Er ist der Obmann der Fachgruppe Energiehandel in der Wirtschaftskammer und bestätigt, dass jeder Energieträger betroffen ist, vom Heizöl über Pellets bis zum Treibstoff. Was ihn den Kopf schütteln lässt: "Alle öffentlich geförderten Maßnahmen werden nicht als Ausgleich anerkannt."

Dazu kommt, dass noch nicht bis ins Detail klar sei, welche Maßnahmen angerechnet werden.