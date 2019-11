Kremser Innenstadt: „Apokalypse ausrufen bringt jetzt nichts“

„Wir schließen diese Filiale!“, ist auf Plakaten im Schaufenster zu lesen. Für die Kunden in der Innenstadt von Krems ist dieser Satz eine Hiobsbotschaft, wobei sich seit Wochen ein ähnliches Schicksal wie Anfang Jänner in Wiener Neustadt abzeichnet: Die Drogeriekette Müller sperrt in der Fußgängerzone zu und öffnet ab 14. November im Bühlcenter. Damit verliert die Kremser Innenstadt einen starken Frequenzbringer. „Die Apokalypse ausrufen bringt jetzt nichts“, meint Ulf Elser, Obmann der Kaufmannschaft. „Wir brauchen Erlebnis, ansprechende Gestaltung und eine enge Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten.“

Nicht erst jetzt leiden die Innenstädte unter dem Verlust von Kunden und Geschäften, der Trend ist seit Jahren zu spüren. Aber zuletzt verschärfte sich die Situation – durch die frische Sogwirkung der peripheren Einkaufszentren und den Online-Handel. „Wir sehen, dass sich die Frequenz im Vorjahr deutlich verschlechtert hat“, sagt Brigitte Moser von der Beraterfirma Standort & Markt. Zuletzt seien 17 Geschäfte in der Kremser City leer gestanden.