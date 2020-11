Schicksalsschlag: „Ich stehe mit nichts da“

Bettina Wiesinger aus Furth bei Göttweig (Bezirk Krems-Land) ging im Jahr 2018 auf Weltreise. Dabei lernte sie nicht nur Mexiko, sondern auch die große Liebe ihres Lebens kennen. Doch ihr Glück währte nicht lange: Ihr Ehemann starb vollkommen unerwartet, nun bittet sie um Hilfe.

Die 31-Jährige absolvierte damals einen Spanisch-Sprachkurs in Playa del Carmen, Mexiko. In der Kirche lernte die gläubige Christin den Amerikaner Brock kennen und verliebte sich. Er war damals mit seiner sechs Monate alten Tochter Verity alleinerziehend. „Ich bin dort geblieben. Von dem Zeitpunkt an waren wir eine Familie“, sagt Wiesinger. Veritys leibliche Mutter sei untergetaucht als das Baby nur zwei Monate alt war.

Hochzeit und Umzug

Das Paar heiratete, zog Anfang des Jahres 2020 nach Denver, Colorado. Im Juli kam die gemeinsame Tochter Malia zur Welt. „Er hat einen Job im Sales Management bekommen und wir sind in ein Haus eingezogen“, erzählt die gelernte Hebamme, die den Job zuvor in Afrika und in Innsbruck ausgeübt hat.