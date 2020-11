Neue Finanzleitung an Donau-Universität-Krems

Die bisher von Rektor Friedrich Faulhammer geführten Aufgabenbereiche Finanzen und Personal an der Donau-Universität-Krems übernimmt ab 1. Dezember Markus Fallenböck. Um die strategischen Ziele der Universität in den kommenden Jahren noch intensiver verfolgen zu können, sollen durch die Neubesetzung der Leitungsfunktion die Aufgabenbereiche Finanzen und Personal personell verstärkt werden, heißt es vonseiten der Uni.

Zum Verantwortungsbereich von Markus Fallenböck gehören ab Dezember die Dienstleistungseinrichtungen Controlling, Einkauf, Finanzbuchhaltung und Personal mit insgesamt 35 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.

Schwerpunkte in der Leitungsposition

In den kommenden Jahren will sich die Donau-Universität-Krems lat eigenen Angaben noch stärker in die Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Weiterbildung in Österreich einbringen. Dabei wird vor allem die Personalsuche und -entwicklung einen zentralen Schwerpunkt der neuen Position von Markus Fallenböck einnehmen. Dazu zählt auch die weitere Entwicklung spezifischer Karrieremöglichkeiten für das wissenschaftliche und allgemeine Universitätspersonal.

Der gebürtige Grazer Markus Fallenböck beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit der rechtlichen und wirtschaftlichen Umsetzung der digitalen Transformation, die nun auch eine Rolle in seiner neuen Leitungsposition spielen soll.