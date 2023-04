Frost im Marillengarten: "Minus 7,6 Grad sind schon gewaltig"

Wetterprognose

Die kommende Nacht wird laut Wetterdienst UBIMET noch einmal ähnlich kalt, wie die vergangene. Auch die Nacht auf Freitag wird frostig, dann ist aber Entspannung in Sicht. Am morgigen Donnerstag wird es tagsüber recht freundlich mit einigen Wolkenfeldern. In weiten Landesteilen wird es sonnig bei Temperaturen zwischen sechs und 13 Grad.

Am Freitag werden die Wolken dichter und man muss mit Niederschlag und Temperaturen von 5 bis 15 Grad rechnen. Am Osterwochenende zeigt sich kaum die Sonne, es gibt immer wieder Niederschlag. Der Samstag startet vielerorts schon nass, der Regen breitet sich dann weiter auf die Alpennordseite aus.

Nach den aktuellen Modellberechnungen der Ubimet wird der Sonntag wieder freundlicher. Temperaturen, wie sie zu dieser Jahreszeit eigentlich üblich sind, gibt es voraussichtlich mit 15 oder 16 Grad erst wieder zur Mitte nächster Woche.