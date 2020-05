Krems: Lastwagen von Zug gerammt

Schwerer Zugunfall im Stadtgebiet von Krems (NÖ): Am Donnerstagnachmittag wurde in der Dr. Franz Wilhelm-Straße ein Lkw von einem Zug gerammt. Bei dem Unfall riss der Treibstofftank des Lastwagens auf und eine große Menge an Sprit trat aus, berichtet die Feuerwehr in einer Aussendung. Verletzt wurde niemand - der Lkw-Lenker konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen.

An beiden Fahrzeugen erstand erheblicher Schaden. Die Bergungsarbeiten wurden von der Feuerwehr und der LKW-Firma durchgeführt. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet. Die Unfallursache ist noch unklar.