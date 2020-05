Krems: Ein Jahr lang vertröstet

Seit mehr als einem Jahr bemüht sich ein Kremser, etwas abzustellen, das nicht nur er für eine Gefahrenquelle hält: In seinem Mehrparteien-Wohnhaus lagert ein Hausbewohner im Kellergang Brennholz, auf den Gängen stehen Möbel. Seither wird er aber von einem Ansprechpartner zum nächsten geschickt. "Ich fühle mich papierlt", sagt der Kremser. Sollte er eine Überprüfung wünschen, müsste er die selber zahlen, war eine der Auskünfte, die er im Rahmen seiner Odyssee erhielt.



"Bis zur Decke hatte ein Hausbewohner Kaminholz am Ende des Kellerganges gelagert", erzählt Hausbewohner Sven Hauer. "Dabei hängt seit ewigen Zeiten der Brief einer Firma im Stiegenhaus, die diese Dinge beanstandet und als verboten bezeichnet." Also wandte er sich zuerst direkt an die Person, die das Holz lagert, ist aber abgeblitzt.